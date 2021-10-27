«Локомотив» вышел в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу
14:30
«Локомотив» стал первым финалистом клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. В полуфинале москвичи обыграли бразильский «Васко да Гама» со счетом 4:3.
Дублем в составе победителей отметился Федор Земсков, еще по голу на счету Бориса Никонорова и Филиппа Борера.
Соперником «Локомотива» станет победитель второго полуфинала между минским «Динамо» и португальской «Брагой».
В матче за пятое место сыграют японский «Токио Верди», который обыграл московский «Спартак» (6:5), и парагвайский «Насьональ», разгромивший испанский «Леванте» (11:4).
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