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«Локомотив» вышел в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

14:30
«Локомотив» вышел в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Фото mundialito.ru
«Локомотив» вышел в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Фото mundialito.ru

«Локомотив» стал первым финалистом клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. В полуфинале москвичи обыграли бразильский «Васко да Гама» со счетом 4:3.

Дублем в составе победителей отметился Федор Земсков, еще по голу на счету Бориса Никонорова и Филиппа Борера.

Соперником «Локомотива» станет победитель второго полуфинала между минским «Динамо» и португальской «Брагой».

В матче за пятое место сыграют японский «Токио Верди», который обыграл московский «Спартак» (6:5), и парагвайский «Насьональ», разгромивший испанский «Леванте» (11:4).

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Руслан Абушкин все материалы автора
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