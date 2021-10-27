«Локомотив» обыграл «Брагу» и стал победителем клубного чемпионата мира по пляжному футболу
22:15
В финальном матче клубного чемпионата мира пляжному футболу московский «Локомотив» победил португальскую «Брагу» (6:4). Турнир проходил в Москве.
В матче за третье место «Васко да Гама» победил минское «Динамо» (10:6). «Локомотив» выиграл турнир в третий раз в своей истории.
Москва (Россия)
Чемпионат мира среди клубов
Финал
«Локомотив» (Россия) — «Брага» (Португалия) — 6:4
Матч за 3-е место
«Васко да Гама» (Бразилия) — «Динамо» Мн (Белоруссия) — 10:6
«ЦСКА Арена».
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