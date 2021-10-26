«Локомотив» стартовал с победы над «Леванте» на клубном чемпионате мира по пляжному футболу

В матче группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу «Локомотив» обыграл «Леванте» (9:4). Турнир проходит в Москве.

«Локомотив» набрал три очка и вышел на первое место в группе А. Ранее в другом матче этой группы «Васко да Гама» обыграл парагвайский «Насьональ» (5:4).

Москва (Россия)

Чемпионат мира среди клубов

Группа A

«Локомотив» (Россия) — «Леванте» (Испания) — 9:4

«ЦСКА Арена».