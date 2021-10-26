«Локомотив» стартовал с победы над «Леванте» на клубном чемпионате мира по пляжному футболу
19:17
В матче группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу «Локомотив» обыграл «Леванте» (9:4). Турнир проходит в Москве.
«Локомотив» набрал три очка и вышел на первое место в группе А. Ранее в другом матче этой группы «Васко да Гама» обыграл парагвайский «Насьональ» (5:4).
Москва (Россия)
Чемпионат мира среди клубов
Группа A
«Локомотив» (Россия) — «Леванте» (Испания) — 9:4
«ЦСКА Арена».
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