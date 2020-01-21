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«Локомотив» и «Спартак» узнали соперников на клубном ЧМ в Москве

17:54

В Москве состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2020, который пройдет в российской столице с 12 по 16 февраля. В турнире принимают участие два российских клуба — «Локомотив» и «Спартак».

Группа A: «Локомотив» (Россия), «Леванте» (Испания), «Токио Верди» (Япония), «Аланьяспор» (Турция).

Группа B: «Спартак» (Россия), «Брага» (Португалия), «Фламенго» (Бразилия), «Грасхоппер» (Швейцария).

Из каждой группы по две команды выйдут в полуфиналы, в которых разыграют две путевки в финал. Клубный ЧМ пройдет во дворце спорта «Мегаспорт».

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