«Локомотив» и «Спартак» сыграют в разных группах на клубном чемпионате мира-2020

Жеребьевка клубного чемпионата мира по пляжном футболу-2020 состоится во вторник, 21 января. В ходе мероприятия восемь команд-участниц турнира будут распределены на две группы по четыре клуба, сообщает BSRussia.

При жеребьевке московский «Локомотив» будет определен на первую позицию в группе А, а столичный «Спартак» станет маткой квартета В. Напомним, что в соревнованиях также примут участие действующий чемпион «Брага» (Португалия), «Фламенго» (Бразилия), «Леванте» (Испания), «Токио Верди» (Япония) и «Аланьяспор» (Турция). Восьмой претендент на титул будет объявлен непосредственно перед жеребьевкой.