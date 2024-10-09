Сборная Литвы отказалась от игры с Белоруссией в отборе чемпионата мира

Литовцы отказались играть с белорусами в отборе ЧМ-2025 по пляжному футболу

Сборная Литвы отказалась играть против Белоруссии в отборочном матче чемпионата мира 2025 года по пляжному футболу.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Литвы, решение было принято организацией совместно с командой. Игра должна была пройти в среду.

В марте этого года женская сборная Литвы по футболу отказалась от матчей с командой Белоруссии в отборочном турнире чемпионата Европы 2025 года, заявив о готовности получить технические поражения.