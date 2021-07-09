Лихачев считает, что на чемпионате мира по пляжному футболу слабых команд не бывает

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев считает, что в группе на чемпионате мира, в которой находится национальная команда, нет явных фаворитов.

В группе А сборная России сыграет с Парагваем, США и Японией.

«Группа очень приличная, все-таки сборная Японии играла с нами в матче за третье место на прошлом чемпионате мира, тогда лишь благодаря героическим усилиям сумели выиграть со счетом 5:4, а японцы заняли четвертое место. Команда Парагвая традиционно является второй в Южной Америке после бразильцев, очень конкурентоспособная сборная, которая всегда готова дать бой любой команде.

Поэтому у нас очень серьезные соперники, нам нужно готовиться к турниру таким образом, чтобы мы могли показывать хороший футбол, совместив это с хорошим результатом. Группу нельзя назвать проходной, абсолютно все четыре команды сопоставимы, каждая может обыграть каждую. На чемпионате мира слабых команд точно не бывает», — приводит ТАСС слова Лихачева.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа в Москве на Фестивальной площади СК «Лужники».