Лихачев: «Ребята были настоящей командой, настоящей сборной России, настоящими чемпионами мира»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в комментарии после победы над Ираном в финале Межконтинентального кубка-2021 рассказал о своих эмоциях и похвалил команду за сплоченность.

«Сегодня был настоящий финал — тягучая и тактическая игра. Хорошо, что сделали задел в счёте, это нам помогло. Но, конечно, могло все гораздо раньше для сборной Ирана закончиться, потому что их голкипера не удалили на первой же минуте. На мой взгляд, более явной красной карточки не бывает. И дальше не все моменты судьи, мягко говоря, трактовали правильно, но ничего. Сегодня ребята были настоящей командой, настоящей сборной России, настоящими чемпионами мира. И заслуженно выиграли», — сказал Лихачев.

Сборная России обыграла Иран в финале Межконтинентального кубка со счетом 3:2. Команда стала первым четырехкратным обладателями кубка.

Турнир прошел в Дубае со 2 по 6 ноября. В нем приняли участие 8 команд.