«Кристалл» сыграет в финале Кубка России по пляжному футболу с «Кронштадт-Променад»

26 сентября прошли полуфинальные матчи Кубка России по пляжному футболу, по итогам которых впервые в истории турнира в финал соревнований вышел представитель первого дивизиона — балтийский «Кронштадт-Променад».

В 1/2 финала турнира команда Петра Капкова, уступая по ходу встречи со счетом 0:2 и оставшись без основного голкипера Максима Миколайчука, который был удален уже в начале 6-й минуты, сумела вернуться в игру, отыгралась и победила благодаря голам Юрия Горчинского и Александра Сыркина.

В финале Кубка России «Кронштадт-Променад» сыграет с многократным чемпионом страны и действующим обладателем трофея питерским «Кристаллом». Подопечные Анжело Ширинци с крупным счетом переиграли московский «Спартак» — 9:2. Хет-триком в отчетной встрече отметился белорусский легионер «Кристалла» Игорь Бриштель. Еще два мяча забил Владислав Жариков.