Клубный чемпионат мира по пляжному футболу в Москве может быть перенесен из-за коронавируса

Продюсер клубного чемпионата мира по пляжному футболу Евгений Битенский сообщил, что турнир, который должен пройти в Москве в конце октября, могут перенести из-за коронавируса.

«Мы находимся в трудных условиях, есть специфика при организации спортивных событий. Мы к этому адаптировались и особое внимание уделяем безопасности — сейчас это один из самых важных блоков работы. У нас есть регламент, ситуация в Москве нестабильная, есть риск отмены или переноса турнира, такова реальность. Мы работаем по ковидному протоколу, по которому обеспечиваем безопасность», — приводит ТАСС слова Битенского.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу должен пройти с 27 по 30 октября на «ЦСКА-Арене». В случае если турнир состоится, стадион во время матчей будет заполнен не более чем на 30 процентов, на трибуны допустят зрителей с QR-кодом или отрицательным ПЦР-тестом. На клубном чемпионате мира должны выступить «Локомотив», «Спартак», «Брага», «Васку да Гама», «Леванте», «Токио Верди», «Насьональ» и минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что власти Москвы обсуждают введение в столице краткосрочного локдауна в период с 30 октября по 7 ноября.