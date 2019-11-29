Кирилл Романов: «Ни сил, ни эмоций не осталось после матча с Бразилией»

Игрок сборной России Кирилл Романов после победы над Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира (4:3) рассказал, как ему удалось забить пяткой. Его гол стал решающим.

— Сложно что-то комментировать. Очень тяжелый матч, мы выкарабкивались из такой сложной ситуации, что ни сил, ни эмоций не осталось, — цитирует BS Russia Романова. — Но мы командой сыграли именно так, как и хотели. Как не получилось в матче с ОАЭ. Нужно отдать должное всем ребятам — все бились, старались. Мне кажется, мы провели один из лучших матчей, но самое интересное впереди.

В моменте, когда гол пяткой забил, просто подкорректировать удар Димы Шишина хотел, и даже показалось, что зря это сделал — мяч из створа вылетит. Получилось, на самом деле, не так, как хотел. А хотел сильно, в угол, тут же получилось легонько мимо вратаря — это удача. Если бы мне кто вчера сказал, что я Бразилии победный гол пяткой забью, посмеялся бы над хорошей шуткой. Но, повторю, хочу отметить всех ребят. Теперь нам нужно отдыхать и восстанавливаться. Не хочется повторить ситуацию 2015 года, когда мы тоже обыграли Бразилию в четвертьфинале, а потом в полуфинале сил на Португалию не хватило.