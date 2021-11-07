Горчинский: «Победа на Межконтинентальном кубке говорит о силе чемпионата России»

Двукратный чемпион мира и победитель Межконтинентального кубка Юрий Горчинский высказался о победе сборной России на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу.

В субботу россияне обыграли иранцев в финале со счетом 3:2.

«Победа что на чемпионате мира, что на Межконтинентальном кубке подтверждает, что в России самый сильный чемпионат, что игроки сборной очень много тренируются, проводят очень много матчей в чемпионате, кубке, Мундиалито (клубный чемпионат мира) и других турнирах. В условиях пандемии, я думаю, не у всех была возможность тренироваться, кто-то, как команда Ирана, вообще нигде не участвовала. Поэтому по физическому состоянию, по всей подготовке у россиян есть преимущество, это наш козырь, другое дело — вопрос нагрузок, которые выпадали на игроков сборной. Россия подтвердила лишний раз, что у нее сильный чемпионат и самые сильные игроки», — цитирует Горчинского ТАСС.