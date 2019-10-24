Главной площадкой чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года будут «Лужники»

Как уже сообщал «СЭ», ФИФА объявила, что чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России. Основная площадка туурнира будет располагаться на территории спортивного комплекса «Лужники».

- Основная площадка — «Лужники», и пока мы ориентируемся на нее, — цитирует члена комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза Сергея Анохина ТАСС. - Есть ряд вопросов с вместимостью стадиона, который должен быть больше, чем в прошлый раз. Тогда он был на 3 тысячи мест, а сейчас должен быть на 5 тысяч, и, скорее всего, придется искать вторую площадку, которая будет не рядом с фуникулером, а ближе к Фрунзенской набережной. Мы рассматриваем несколько других площадок, но пока это только наши предположения.