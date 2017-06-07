Герус заявлен за пляжный "Кристалл"

Санкт-петербургский "Кристалл" заявил бывшего вратаря "Амкара" и "Ростова" Романа Геруса для участия в чемпионате России по пляжному футболу.

Помимо "Ростова" и "Амкара", 36-летний Герус защищал цвета "Черноморца", "Луча-Энергии", тульского "Арсенала". Первый этап чемпионата России пройдет в Санкт-Петербурге (13 - 18 июня), второй – в Казани (7 - 12 июля) и третий – в Москве (1 - 6 августа).

– Герус является игроком "Кристалла", он включен в заявку на чемпионат России. Он тренировался у нас весной, понравился нам, – цитирует "Р-Спорт" главного тренера "Кристалла" Александра Елизарова. - Потом мы согласовали все условия, и сейчас Роман уже присоединился к нам. Думаю, что он дебютирует на домашнем этапе чемпионата. – Цель "Кристалла" только одна – победить, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы защитить звание чемпионов России.