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Гершкович считает глупым бойкот украинской сборной по пляжному футболу ЧМ в Москве

6 июля 2021, 23:00
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Член исполкома РФС Михаил Гершкович прокомментировал запрет Ассоциации пляжного футбола Украины для национальной команды страны на участие в чемпионате мире, который пройдет в Москве.

«Я даже не знаю, что тут говорить. Мало ли что они еще там сделают? Это просто какие-то глупости. Украинцы каждый день что-то вытворяют. Не будет их на чемпионате мира — и ладно», — цитирует Гершковича RT.

Сборная Украины заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ. 6 июля стало известно, что вместо Украины на турнире выступит Швейцария, ставшая пятой командой по итогам отбора.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 21 по 29 августа. В Турнире примут участие 16 команд. Жеребьевка состоится 8 июля в Цюрихе.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/882591-gershkovich-ukraina-otkaz-plyazh-chm

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