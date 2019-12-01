Галактионов поздравил Лихачева с бронзой ЧМ по пляжному футболу

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поздравил рулевого национальной команды по пляжному футболу Михаила Лихачева с завоеванием бронзы чемпионата мира-2019. Россияне в матче за третье место обыграли Японию — 5:4.

«Это эмоции настоящего профессионала, человека и тренера,который полностью посвящает себя команде, профессии! Топ-тренер, топ-человек!!! Мои поздравления, Михаил Викторович! Мои поздравления национальной сборной России по пляжному футболу, игрокам, тренерскому штабу, всему персоналу команды, завоевавшей бронзовые медали чемпионата мира!» — написал Галактионов, выложивший фото радостного Лихачева.