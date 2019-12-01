Галактионов поздравил Лихачева с бронзой ЧМ по пляжному футболу
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поздравил рулевого национальной команды по пляжному футболу Михаила Лихачева с завоеванием бронзы чемпионата мира-2019. Россияне в матче за третье место обыграли Японию — 5:4.
«Это эмоции настоящего профессионала, человека и тренера,который полностью посвящает себя команде, профессии! Топ-тренер, топ-человек!!! Мои поздравления, Михаил Викторович! Мои поздравления национальной сборной России по пляжному футболу, игрокам, тренерскому штабу, всему персоналу команды, завоевавшей бронзовые медали чемпионата мира!» — написал Галактионов, выложивший фото радостного Лихачева.
Это эмоции настоящего профессионала, человека и тренера,который полностью посвящает себя команде, профессии!!! Топ тренер,топ человек!!! Мои поздравления, Михаил Викторович!!!????Мои поздравления национальной сборной России по пляжному футболу, игрокам, тренерскому штабу, всему персоналу команды, завоевавшей бронзовые медали Чемпионата Мира?????????????????