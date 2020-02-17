ФИФА провела встречу с РФС по ЧМ-2021 по пляжному футболу в Москве

В Доме футбола прошла двухстороння встреча с участием представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и рабочей группы Российского футбольного союза (РФС) во главе с генеральным секретарем Александром Алаевым, сообщает официальный сайт РФС.

Главной темой визита членов ФИФА стал грядущий чемпионат мира 2021 года, проведение которого октябрьским решением Совета ФИФА было отдано Москве. В ходе встречи стороны обсудили все ключевые моменты при подготовке турнира: возможное место проведения финальных соревнований, возможные даты, а также календарь инспекционных визитов делегаций ФИФА.

— Сегодняшней встречей мы сделали первый шаг в подготовке к домашнему чемпионату мира по пляжному футболу, — сказал Алаев. — У нас богатый опыт в проведении крупных соревнований по данному виду спорта. В прошлом году Москва принимала отборочный турнир чемпионата мира. Представители ФИФА высоко оценили наш организационный уровень. Уверен, через год мы получим не менее хорошие оценки. Времени на подготовку у нас остается все меньше. Представители ФИФА объявили нам дорожную карту, в соответствии с которой мы уже с сегодняшнего дня начинаем нашу работу.