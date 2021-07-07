Фетисов прокомментировал решение сборной Украины отказаться от ЧМ по пляжному футболу в Москве

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» решение Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) не принимать участие в чемпионате мира-2021 в Москве.

«Много чего странного происходит в мире. Что тут можно сказать? Уже принято решение. Политика не должна в спорте ни на что влиять. Не знаю, кто принимал решение и как оно принималось, но ничего страшного. А кто кого наказал? Я не знаю, наказали ли они сами себя — это вопрос дискуссионный. Но то, что политика не должна вмешиваться в спорт — это однозначно», — сказал Фетисов «СЭ».

ЧМ-2021 по пляжному футболу пройдет в Москве с 21 по 29 августа. Вместо Украины на турнире сыграет Швейцария.

Жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.