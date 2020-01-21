Фан-зону ЧМ-2021 по пляжному футболу могут сделать на Красной площади

На чемпионате мира по пляжному футболу-2021 фан-зону могут сделать на Красной площади, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя вице-президента Международной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналеса. Ранее предлагалось провести сам турнир на площади, однако он, вероятно, состоится на территории «Лужников».

— Рано еще говорить, где будет проводиться чемпионат, решение еще не принято, — сказал Реналес. — Но «Лужники» — очень комфортное и удобное место, если все будет хорошо, то проведем там. Мы не сбрасываем Красную площадь со счетов, например, для возведения фан-зоны, чтобы привлечь больше болельщиков. Мы хотим, чтобы чемпионат получил наибольший резонанс.

Мы были бы очень рады, если бы турнир прошел на Красной площади, в таком значимом для страны месте. Но мы также понимаем все сложности, которые с этим связаны. К тому же есть требование, что сооружение и все коммуникации должны быть собраны и разобраны за 45 дней, и это не тот срок, на который можно рассчитывать на Красной площади.