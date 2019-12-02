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«Это катастрофа просто». Михаил Земсков — о судействе на чемпионате мира

03:14
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Нападающий сборной России по пляжному футболу Федор Земсков после матча за третье место на чемпионате мира с командой Японии (5:4) раскритиковал судейство на турнире.

— Это катастрофа просто, — цитирует Земскова BSRussia. — У меня вчера перед полуфиналом было желание подойти к судьям и сказать, мол, Габриэле Гори 15 лет играет и 15 лет падает. Вы же смотрите все эти нарезки, все видите. Почему же тогда раз за разом, даже когда у него нет мяча в ногах, вы ставите штрафные. И с Морейрой то же самое сегодня. В голове картинка: панды, которых «Гринпис» оберегает. У меня просто руки опускаются.

Сейчас уже не думаю о пляжном футболе. У меня уже билеты с семьей на отдых. Я очень по ней соскучился, ведь скоро будет месяц, как нас не будет дома. Поедем на восток, во Вьетнам. Будем греться на солнышке и кушать фрукты.

Дополнительная информация

https://bsrussia.com/ru/news/chempionat-mira-2019-po-plyazhnomu-futbolu-fedor-zemskov-ocenil-sudejstvo-na-turnire-12919

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