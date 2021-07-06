Экс-игрок сборной России назвал потерей отсутствие Украины на ЧМ по пляжному футболу

Экс-игрок сборной России по пляжному футболу Андрей Андреев прокомментировал запрет Ассоциации пляжного футбола Украины для национальной команды страны на участие в чемпионате мире, который пройдет в Москве.

«Думаю, для российского пляжного футбола это таким уж огромным сюрпризом не стало. Считаю, что это будет одна из несомненных потерь для чемпионата мира, потому что у украинцев очень хорошая сборная. Там собраны опытные ребята, которые играли очень долго и в России за наши клубы. И чемпионами становились. У них очень хорошая, очень организованная и дружная команда. Конечно это потеря. Они добились права участвовать в чемпионате мира», — цитирует Андреева «Газета.Ru».

Сборная Украины заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 21 по 29 августа. В Турнире примут участие 16 команд. Жеребьевка состоится 8 июля в Цюрихе.