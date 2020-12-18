Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции прокомментировал итоги заседания исполкома РФС.

— Не повлияет ли решение Спортивного арбитражного суда на проведение чемпионата мира по пляжного футболу в Москве в следующем году?

— На данный момент нет оснований того, что будет отказ проведения чемпионата мира. Основанием для нашей уверенности является то, что это решение было принято давно, была проведена серьезная подготовка. Насколько мне известно, если было принято решение о проведении, то чемпионаты мира должны быть проведены.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

(Гоша Чернов)