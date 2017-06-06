Дмитрий Сычев включен в заявку "Локомотива" на чемпионат России по пляжному футболу

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычев включен в заявку "Локомотива" на чемпионат страны по пляжному футболу. Он тренировался с железнодорожниками с февраля этого года.

В большом футболе Дмитрий Сычев защищал цвета таких клубов, как "Спартак", "Марсель" и "Локомотив". За последний он выступал с 2004 по 2013 год, стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сборной России он завоевал бронзу Euro-2008. Последним клубом Сычева в большом футболе стал казахстанский "Окжетпес", за который он провел 19 матчей и забил три мяча в сезоне-2015.