Дмитрий Шишин: «На домашнем чемпионате мира хочется как минимум не опозориться»

Нападающий сборной России по пляжному футболу Дмитрий Шишин поделился впечатлениями от завоевания бронзовых медалей на чемпионате мира. В матче за третье место россияне обыграли Японию (5:4).

— Сейчас эмоции уже положительные, радость есть, — цитирует Шишина BSRussia. — По ходу матча уступали, конечно, могли и проиграть, но ребята молодцы, не опустили руки и ноги, дожали соперника.

Лучший бомбардир в истории сборной России забил на чемпионате мира всего два гола. Дмитрий, как оцените свою результативность?

— Неудовлетворительно. В первую очередь для самого себя. Моментов у меня много было: и сегодня, и вчера с Италией. Но я как-то пересмотрел свою игру: понял, что не всегда нужно самому стараться забить, а иногда нужно дать пас партнёру, чтобы он забил. Но ничего, поиграем еще! Я еще покажу себя. 33 года — это не приговор (улыбается).

— Победа на домашнем чемпионате мира в 2021 году — это новая цель?

— Да. Дома хочется как минимум не опозориться (улыбается). А максимум — это первое место при родных трибунах. Наверное, за нас будет болеть множество друзей, родных, знакомых. Все будут гнать вперед, и, дай бог, получится у нас. Будем стараться занять только первое место.