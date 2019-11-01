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Дмитрий Самохвалов: «Годика через два-три могут позвать в сборную России»

06:17
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Новичок «Локомотива» Дмитрий Самохвалов в интервью BSRussia признался, что пока не думает о сборной России. 21-летний футболист стал одним из лучших молодых игроков прошлого сезона, выступая за «Сити».

— В прошлом сезоне у вас на футболке впервые было написано «Самоха», а не «Самохвалов». Как так произошло?

— Мне все так зовут в команде, поэтому я просто спросил у руководства, можно ли так сделать. Мне сказали, что можно. С «Локомотивом» мы моменты по форме еще не обсуждали, но тоже попробую с ними договориться.

— Сейчас сборная России готовится к Межконтинентальному кубку, на котором выступит не полностью основным составом. Ожидали увидеть свое имя в заявке?

— Нет, если честно, то о соборной даже не думал. Если все будет хорошо, то годика через два-три могут пригласить. Когда кто-то из нынешних опытных футболистов закончит.

Дополнительная информация

https://bsrussia.com/ru/article/-ponravilis-zadachi-lokomotiva-budem-kristall-obygryvat--12664

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