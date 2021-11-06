Чемпионат мира в России признан лучшим турниром 2021 года в пляжном футболе

Чемпионат мира в России признан лучшим турниром года по версии Всемирной организации пляжного футбола, информирует ТАСС.

В 2021 году Россия впервые приняла мировое первенство по пляжному футболу. Победителем турнира стала сборная России, завоевав титул чемпиона мира в третий раз.

Чемпионат мира состоялся 19-29 августа.