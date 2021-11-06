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Чемпионат мира в России признан лучшим турниром 2021 года в пляжном футболе

22:16
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Чемпионат мира в России признан лучшим турниром года по версии Всемирной организации пляжного футбола, информирует ТАСС.

В 2021 году Россия впервые приняла мировое первенство по пляжному футболу. Победителем турнира стала сборная России, завоевав титул чемпиона мира в третий раз.

Чемпионат мира состоялся 19-29 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12854917

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Иван Шитик все материалы автора
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