Чемпионат мира в России признан лучшим турниром 2021 года в пляжном футболе
22:16
Чемпионат мира в России признан лучшим турниром года по версии Всемирной организации пляжного футбола, информирует ТАСС.
В 2021 году Россия впервые приняла мировое первенство по пляжному футболу. Победителем турнира стала сборная России, завоевав титул чемпиона мира в третий раз.
Чемпионат мира состоялся 19-29 августа.
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