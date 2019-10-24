Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России

В Шанхае состоялось заседание Совета Международной федерации футбола (ФИФА), на котором было принято решение о месте проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Право организовать и провести крупнейший турнир по пляжному футболу впервые в истории получила Россия. Все матчи турнира состоятся в Москве, сообщает BSRussia.com.

На статус страны-хозяйки чемпионата мира-2021 помимо России претендовали Сальвадор и Чили.

Чемпионаты мира по пляжному футболу проходят под эгидой ФИФА с 2005 года. Юбилейный, 10-й ЧМ по пляжному футболу под эгидой ФИФА пройдет с 21 ноября по 1 декабря 2019 года в Асунсьоне (Парагвай).