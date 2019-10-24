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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России

08:00
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В Шанхае состоялось заседание Совета Международной федерации футбола (ФИФА), на котором было принято решение о месте проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года. Право организовать и провести крупнейший турнир по пляжному футболу впервые в истории получила Россия. Все матчи турнира состоятся в Москве, сообщает BSRussia.com.

На статус страны-хозяйки чемпионата мира-2021 помимо России претендовали Сальвадор и Чили.

Чемпионаты мира по пляжному футболу проходят под эгидой ФИФА с 2005 года. Юбилейный, 10-й ЧМ по пляжному футболу под эгидой ФИФА пройдет с 21 ноября по 1 декабря 2019 года в Асунсьоне (Парагвай).

Дополнительная информация

https://bsrussia.com/ru/news/novost-o-chm-v-rossii-12593

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