Пляжный футбол
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Чемпион мира по пляжному футболу рассказал, что игроки сборной Украины расстроились из-за неприезда на ЧМ в Москву

13:42

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Илья Леонов рассказал, что футболисты сборной Украины расстроились из-за неприезда на чемпионат мира в Москву.

«Конечно, неприезд сборной Украины на чемпионат мира — неординарное событие. Мы с ребятами общались на отборочном турнире, желали им удачи. Они были полностью уверены в том, что никаких проблем не возникнет, и что они спокойно к нам приедут. Но, видимо, политическая ситуация в стране дает о себе знать. Именно Украина принимает решение о том, ехать команде на чемпионат мира или нет, поэтому жаль, что все так случилось. Знаю, что ребята из сборной Украины очень расстроились, звонили, мы общаемся. Теперь их заменят швейцарцы», — приводит «Газета.ru» слова Леонова.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа. 6 июля стало известно, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной Украины участвовать в турнире.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/07/n_16211270.shtml

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Иван Торопцев все материалы автора

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