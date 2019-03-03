"Брага" - победитель клубного чемпионата мира, "Спартак" - четвертый

Португальская "Брага" стала победителем клубного чемпионата мира, в финале обыграв итальянскую "Катанию" со счетом 7:6. Турнир прошел в Москве.

Московский "Спартак" занял четвертое место, в матче за бронзу проиграв бразильскому "Фламенго" со счетом 3:4.

Отметим, что красно-белые выиграли все матчи группового турнира, но в полуфинале в серии пенальти проиграли "Катании".

"Локомотив" в матче за седьмое место разгромил белорусский БАТЭ – 7:0.

Москва (Россия)

Клубный Мундиалито-2019

Финал

"Брага" (Португалия) – "Катания" (Италия) – 7:6 (4:1, 2:3, 1:2).

Матч за 3-е место

"Фламенго" (Бразилия) – "Спартак" (Россия) – 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)