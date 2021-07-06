Пляжный футбол
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Ассоциация пляжного футбола Украины прокомментировала отказ от участия в чемпионате мира в России

6 июля 2021, 23:34

Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) объяснила, почему сборная страны не приедет на чемпионат мира в России.

«На данный момент Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение о том, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей сборной на своей территории и поездка сборной на чемпионат мира невозможна, — написал первый вице-президент организации Владислав Ващук на своей странице в Facebook. Также этот текст приведен на сайте АПФУ.

Заменит Украину на турнире сборная Швейцарии. Чемпионат мира-2021 пройдет в Москве с 19 по 29 августа. В турнире примут участие 16 команд. Жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.

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Евгений Петров все материалы автора

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