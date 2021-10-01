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Анастасия Горшкова: «В большом футболе люди получают деньги просто за то, что вышли»

16:53
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Капитан женской сборной России по пляжному футболу Анастасия Горшкова считает, что миллионные зарплаты портят игроков в большом футболе.

«В большом футболе люди получают деньги просто за то, что вышли на газон. У нас такого нет. В этом разница. Условно: можно год поиграть в Премьер-лиге, обеспечить себе всю жизнь и больше не работать. Это влияет на мотивацию», — сказала Горшкова в интервью «Газете.Ru».

Женская сборная России по пляжному футболу со счетом 8:2 победила команду Англии в финале группового этапа Суперфинала Евролиги. Турнир прошел в Португалии.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/2021/09/30/a_14037985.shtml

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Виктория Кравченко все материалы автора

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