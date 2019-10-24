Алексей Сорокин: «Россия завоевала право провести чемпионат мира по пляжному футболу с приличным отрывом»

Член совета ФИФА Алексей Сорокин рассказал, как Россия получила право провести чемпионат мира по футболу 2021 года.

— Были два конкурента, но наша заявка была лучше, — цитирует Сорокина ТАСС. — Был представлен отчет, он делается через анализ рисков. Мы представляем наименьшие риски и наибольший бюджет, наибольшие преимущества для ФИФА. Поэтому классического тайного голосования не было — можно считать, что мы победили с приличным отрывом. Все гарантии мы предоставили еще на заявочной стадии, дополнительных гарантий на данный момент не требуется.

На проведение турнира также претендовали Чили и Сальвадор. Все матчи ЧМ-2021 пройдут в Москве.