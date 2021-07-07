Александр Тихонов обвинил Зеленского в том, что Украина не приедет на пляжный ЧМ в Москве

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в комментарии «СЭ» обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что сборная по пляжному футболу не приедет на чемпионат мира-2021 в Москве.

«Клоун Зеленский доведет страну до ручки! Он кого наказал? Он наказал не Россию, а своих спортсменов. Если сегодня посчитать украинцев, которые работают в России, то их сумма заработка составит больше, чем они получают у себя на родине. Я бы выселил всех украинцев из России, сделал бы визу. А то Россия помогает им от нищенской экономики. И вот тогда бы народ решил, кто должен быть в руководстве», — сказал Тихонов «СЭ».

Чемпионат мира-2021 по пляжному футболу пройдет в Москве с 21 по 29 августа. Вместо Украины на турнире сыграет Швейцария.

Жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.