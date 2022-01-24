Александр Голбан надеется на участие представителя Молдавии в Открытой лиге пляжного футбола

Бывший футболист, директор по пляжному футболу в Федерации футбола Молдавии Александр Голбан высказал свое мнение по поводу идеи проведения Открытой лиги пляжного футбола.

— В прошлом году генсек РФС Александр Алаев рассказал об идее создания Открытой лиги пляжного футбола. По аналогии с КХЛ. Как вы относитесь к такому начинанию и было бы вам интересно поучаствовать в таком турнире?

— Для нас очень важно выйти на новый уровень. Я с уверенностью могу сказать: если наш представитель будет играть в лиге, которая сильнее нашего чемпионата, то это повысит уровень нашей национальной сборной. А для нас крайне важно, чтобы сборная Молдавии заявила о себе на международном уровне. Если через пляжный футбол мы сможем показать футбольной общественности, что мы есть на мировой карте, существуем и развиваемся, то это будет очень хорошо с точки зрения маркетинга и менеджмента. Это также сможет привлечь молодежь, появятся школы, повысится интерес. Тем более в такой лиге будут участвовать дружественные нам страны, а это может еще больше укрепить наши взаимоотношения и связи на будущее.

— Как вам кажется, на какой стадии находится российский национальный чемпионат, если смотреть на него со стороны?

— То, что мы видим со стороны, вызывает у нас определенную долю зависти, потому что российский чемпионат на сегодняшний день является сильнейшим в мире. Российские футболисты — очень высокого уровня, и тот факт, что Россия — чемпион мира, а российские клубы выигрывают Лигу чемпионов, только доказывает это. В российской лиге выступают очень сильные легионеры, которые еще больше укрепляют чемпионат. Может, вы уже воспринимаете это как застоявшийся проект, и хорошо, что есть желание двигаться дальше и развиваться, но с нашей стороны мы видим, что чемпионат России — сильнейший в мире. Никогда нет предела совершенству.

Может быть, создание новой лиги станет тем проектом, который даст нужный импульс для развития пляжного футбола как в России, так и в других странах. Интересно, кто станет участником этих соревнований, какой формат будет. Если при создании лиги будет учитываться наше мнение и наш представитель будет в рабочей группе, то для нас это будет очень важно. Когда мы общались c BSWW по вопросу создания турниров U21, то я говорил, что для небольших стран, как Молдова, было бы лучше привлечь более молодых футболистов, U19. Так как 21-летние уже выступают зачастую за национальные сборные. В больших странах турниры U21 помогают еще больше укрепить позиции футболистов. В итоге решили взять нечто среднее — U20.

Было приятно осознавать, что с нами считаются, наше мнение учитывается. Я думаю, что мы сможем так же внести свой вклад и опыт в создание Открытой лиги пляжного футбола. В подобных проектах важно выработать правильную стратегию и пути ее реализации, создать профессиональную рабочую группу, определить цели, задачи, бюджет и двигаться к достижению цели. В таком случае все пойдет по нужному пути. Но очень важно начать сильно. Сразу показать проект всему сообществу с самой лучшей стороны. И нужно делать такой продукт, который был бы независим от внешних факторов, — сказал Голбан.

42-летний Александр Голбан провел 15 матчей за сборную Молдавии и забил четыре мяча.