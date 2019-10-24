Александр Алаев: «Хочется провести ЧМ по пляжному футболу в Москве так, чтобы все сказали, что это лучший турнир в истории»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал решение ФИФА провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года в Москве.

— Хотелось бы выразить слова благодарности руководству города, правительства РФ, поддержавших нашу заявку. Все эти годы без поддержки такого партнера мы бы не смогли реализовать мероприятия подобного рода, — сказал Алаев. — Все крупные соревнования в Москве проходили без нареканий, мы понимали, что готовы к чемпионату мира по пляжному футболу. Мы — РФС, Москва, Россия — приучили к проведению соревнований на высочайшем уровне. Хочется провести ЧМ по пляжному футболу так, чтобы после все говорили, что это один из лучших турниров в истории. Сейчас нам нужно придти к пониманию, на каком именно стадионе пройдет соревнование. Изначально мы закладывали, что местом проведения турнира станут «Лужники», но указали, что место может быть изменено. Необходимо просмотреть все площадки, учесть экономический эффект. Основное слово в этом плане будет за руководством города. (Иван Торопцев)