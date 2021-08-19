Россия выиграла у США войну нервов. Макаров забил победный мяч за 13 секунд до конца!

В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу наша команда одержала тяжелейшую победу над американцами.

Пляжный футбол. Москва (Россия)

Чемпионат мира. Группа A

Россия — США — 5:4 ОТ (1:1, 3:1, 0:2, 1:0)

Голы: Переа, 2 (0:1). Никоноров, 12 (1:1). Канале, 15 — с пенальти (1:2). Шкарин, 17 (2:2). Никоноров, 20 (3:2). Новиков, 21 (4:2). Канале, 26 (4:3). Переа, 32 (4:4). Макаров, 39 (5:4).

Волнение — больше обычного

— Предупреждаю сразу, будет волнительно: первые игры на крупных турнирах у нас — сплошная нервотрепка, но мы через это должны пройти, пережить и при поддержке таких трибун показывать хороший футбол и тем более результат, — напоминал в интервью ТАСС о специфике стартовых встреч двукратный чемпион мира и капитан сборной России Антон Шкарин.

И действительно, два года назад на бронзовом ЧМ-2019 наши стартовали инфарктным матчем с Сенегалом, несколько раз уступали в счете, но в концовке все перевернули двумя голами за 10 секунд (8:7). Сейчас, чтобы поднять тему волнения, можно было зацепиться за целый ряд моментов. Начиная со слов работающего с национальной командой уже 11 лет Михаила Лихачева, который в эфире «России 24» отметил: на домашнем турнире груз ответственности выше обычного, и нервяк есть даже у опытных футболистов.

???



The #BeachSoccerWC is underway in Moscow ?



Keep up with the latest from the Luzhniki ?



? https://t.co/xf7ykn1pPP pic.twitter.com/Q0LO5CbyJO — FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2021

Есть и другие вещи вроде всего одной положенной по регламенту тренировки на пятитысячном стадионе ЧМ, который построили в Лужниках всего за месяц из быстровозводимых материалов и полностью разберут через две недели после финала. А накануне старта из-за сильного ливня и пробок главный тренер принял решение провести занятие в тренажерном зале. В этом, впрочем, Лихачев не увидел ничего страшного, в отличие от необходимости восстановить наигранные связи в четверках, которые разбились на клубном уровне из-за серии трансферов.

От прагматизма к красоте

И началось все не по нашему сценарию. Сначала случилось попадание в перекладину. Потом Николас Переа влепил мяч в ближнюю «девятку», а когда голкипер американцев нарушил правил четырех секунд, Артур Папоротный не использовал свободный удар. Вдобавок ко всему кураж на последнем рубеже поймал Кристофер Тот, выдавший пару невероятных сейвов, включая эпизод с вводом мяча из аута, что является одним из самых грозных элементов в арсенале наших. А когда получивший второй шанс Федор Земсков поставил голкипера в тупик, США спасла штанга.

Россия старалась поддерживать максимально высокий темп быстрыми заменами и заставляла предпочитающего жесткую игру соперника чаще нарушать правила. И если со стандартами не ладилось, то за 22 секунды до первого перерыва Борис Никоноров расколдовал Тота и, отпраздновав взятие ворот в стиле Криштиану Роналду, позволил завершить период вничью. Однако полностью волнение это не убрало, и вторая треть началась с пенальти Алессандро Канале, который едва не остановил Станислав Кошарный, сменивший в воротах Максима Чужкова.

Требовалось нечто, что сломит соперника, и тут прозвучало слово капитана. Шкарин забил-таки со штрафного, и вместо минимализма и прагматизма пошла привычная для пляжного футбола красота. Алексей Макаров показал, что исполнит удар через себя, а вместо этого переложил мяч в воздухе, и его атака превратилась в голевой пас для Никонорова. И тут же Андрей Новиков эффектно и одновременно эффективно пробил в падении головой. С 1:2 до 4:2 за три с небольшим минуты — норма для данной версии футбола.

Макаров — герой дня

Прагматизм и удержание счета — это не про игру на песке. В первом матче дня в нашей группе это показала Япония, которая из-за пандемии очень долго не проводила даже товарищеские матчи. Уступая Парагваю 0:3, «самураи» взяли верх 7:4, так что России нельзя было останавливаться. Тем более в борьбе за выход в плей-офф и за первое место важна любая мелочь. Дающие полновесные три очка победы в основное время, разность забитых и пропущенных мячей.

Тем обиднее складывался третий период. И если Канале забил красиво, то сравнявший счет Переа получил подарок от Кошарного, который не дотянулся до мяча при вбросе аута. До конца второй трети оставалось чуть больше четырех минут, но этого не хватило, чтобы решить все в основное время, а в трехминутном овертайме разыгрывались уже два очка.

Подключившись в атаку, Кошарный едва не реабилитировался. Вратарь не забил, но каков Макаров! За 13 секунд до так и несостоявшейся серии пенальти заработал штрафной и сам же его реализовал, а потом вынес мяч с линии наших ворот чуть ли не на последней секунде!

Это был взрыв эмоций, и, возможно, такая победа поможет сборной даже больше, чем добытые в рабочем режиме очки.

Вот так был забит решающий гол ???



Макаров четко положил со стандарта за 13 секунд до конца. Как же это было круто ??? pic.twitter.com/JgiKnAun5c — Матч ТВ (@MatchTV) August 19, 2021

Результаты дня



Группа A. Россия — США — 5:4 ОТ

Парагвай — Япония — 4:7



Положение:

Япония — 3 очка

Россия — 2 очка

США и Парагвай — 0 очков



Группа B. ОАЭ — Таити — 4:3 ОТ

Мозамбик — Испания — 4:7



Положение:

Испания — 3 очка

ОАЭ — 2 очка

Таити и Мозамбик — 0 очков