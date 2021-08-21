Макаров забивал, Кошарный спасал. Россия обыграла Парагвай по пенальти, и все решится в последнем туре

В своем втором матче на чемпионате мира по пляжному футболу наша сборная выиграла в серии пенальти и не смогла досрочно выйти в плей-офф.

ЧМ по пляжному футболу-2021. Группа А

Россия — Парагвай — 4:4 д.в. (1:1, 2:1, 1:2, 1:1). Пенальти — 5:4.

Голы: Макаров, 1 (1:0). Ролон, 7 (1:1). Медина, 16 (1:2). Кошарный, 18 (2:2). Никоноров, 21 (3:2). Карбальо, 35 (3:3). Чавес, 37 — с пенальти (3:4). Макаров, 37 (4:4).

Нереализованный пенальти: Земсков, 14 (вратарь).

Серия пенальти: Карбальо — 0:1. Федоров — 1:1. Моран — 1:2. Романов — 2:2. Охеда — 2:2 (вратарь). Никоноров — 3:2. Медина — 3:3. Макаров — 4:3. Бенитес — 4:4. Крашенинников — 5:4.

Макаров начал с гола на 11-й секунде

Если кратко суммировать комментарии представителей российской сборной после тяжелейшей победы над американцами, то их суть сводилась к тому, что легких матчей на таком уровне быть не может, а в нашей группе в большинстве игр все будут решать один-два мяча. Первая игра дня, в котором Япония победой над США (4:3) гарантировала себе пропуск в плей-офф, данную теорию подтвердила.

Ну а подопечным Михаила Лихачева требовалось улучшать перед последним туром группового раунда разность забитых и пропущенных мячей. На старте Россию несколько выбила из колеи затянувшаяся церемония открытия, но, можно сказать, тот опыт пригодился, так как с Парагваем и вовсе пришлось начинать позже назначенного времени. Виной всему участники предыдущей игры, в которой один из фаворитов чемпионата — Испания — в безумной перестрелке сенсационно уступил сборной Таити с неординарным даже для пляжки счетом 8:12. Это второй по результативности матч за всю историю чемпионатов мира.

Ну а российская команда в этот раз стартовала без раскачки — с попадания героя матча с американцами Алексея Макарова в «девятку» уже на 11-й секунде. Только развить успех на кураже не удалось. Тот же Макаров со штрафного попал в штангу, а Федор Земсков, голов которого так не хватало в первом туре, не смог забить дважды, включая эпизод, когда каркас ворот остановил эффектный удар через себя. Зато южноамериканцы отыгрались благодаря успевавшему и спасать свои ворота, и поражать чужие голкиперу Хоао Ролону. В общем, испано-таитянской результативностью не пахло в связи с низкой реализацией.

Бомбардир Кошарный

Даже с пенальти не ладилось, и заработавший его в начале второго периода Земсков проиграл дуэль поймавшему кураж Ролону. Между тем тревожные звоночки звучали все чаще и чаще. Дебютанту мировых чемпионатов Станиславу Кошарному, который после первого тайма снова сменил в воротах Максима Чужкова, скучать не приходилось. Пару раз он выручил, но неудачный вынос защитника позволил Милсадесу Медине вывести Парагвай вперед.

Только один из козырей Кошарного — поставленный удар и умение забивать. Против США вратарь-бомбардир отличную возможность не использовал, а тут классно пробил издали, и неразрешимой задачей для Ролона стало легкое касание головы собственного защитника. Будем считать, что именно в этот момент удача наконец-то повернулась к России лицом, а срезка в момент бисиклеты Андрея Новикова превратилась в голевую передачу для умело подставившего голову Бориса Никонорова. Третий гол бомбардира на турнире снова стал очень важным.

Снова нервы

По игре преимущество нашей команды было заметным, по счету — зыбким. Против США мы в похожей ситуации упустили перевес в два мяча даже в более комфортной ситуации, и в субботу третий период превратился в испытание для нервной системы. Как в эпизоде, когда по ходу одной атаки Новиков бросился под убойный удар, после чего Кошарный выдал великолепный сейв после добивания. В свою очередь, атака Никонорова со «второго этажа» завершилась попаданием в перекладину.

Самое красивое — это когда болельщики затянули «Знаешь ли ты», только после песни МакSим не мы добили соперника, а южноамериканцы отыгрались. Карлос Карбальо подставил голову под удар второго голкипера Сауля Гонсалеса. России снова пришлось играть трехминутный овертайм. И тут снова свое слово сказал Макаров. На то, что арбитр в неоднозначной ситуации решил, что наш защитник наиграл на пенальти, Алексей ответил голом спустя три секунды после возобновления матча!

Используй Макаров свои шансы в оставшиеся минуты, мы бы уже гарантировали себе место в плей-офф. Только сложно сетовать на капризы фортуны после того, как Кошарному пришлось бросаться в ноги сопернику. Послематчевые пенальти, за успех в исполнении которых дают только одно очко, при любом раскладе откладывали решение судьбы нашей команды на предстоящую в понедельник встречу с Японией. Там нужно обязательно набирать очки, а победа и решающий сейв Кошарного должны добавить эмоций.

Группа А И В ВО ВП П М О Япония 2 2 0 0 0 11-7 6 Россия 2 0 1 1 0 9-8 3 США 2 0 0 0 2 7-9 0 Парагвай 2 0 0 0 2 8-11 0

23 августа: США — Парагвай (19:00), Япония — Россия (20:30).