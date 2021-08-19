Наш самый лучший футбол. Россия впервые принимает чемпионат мира по пляжке, мы одни из фаворитов

Турнир стартует в четверг в Москве.

Четыре медали за 10 лет

Как минимум раз в два года страна сходит с ума по пляжному футболу, где Россия — один из традиционных фаворитов. Начиная с 2011 года наша сборная только один раз осталась без медалей, уступив в отборочном цикле-2017 полякам. На четырех других турнирах у наших два титула (2011, 2013) и две бронзы (2015, 2019).

Чемпионат двухлетней давности в Парагвае — триумф и драма одновременно. После нервного выступления в группе россияне по дополнительным показателям пропустили вперед Сенегал и, как казалось, подписали себе приговор, попав на старте плей-офф на Бразилию. 0:1 на 1-й минуте, 1:3 на 13-й, но в итоге — безумные по эмоциям 4:3.

— Уверен в одном: этот матч войдет в золотой фонд российского футбола, — говорил тогда в нашем ночном разговоре главный тренер нашей команды Михаил Лихачев. — Бразилия изначально выглядела фаворитом, но, пожалуй, никогда прежде это не выражалось так сильно, как сейчас. Перед игрой я в качестве примера напомнил своим футболистам об успехе хоккейной сборной США на Олимпиаде 1980 года, которому посвятили фильм. Тогда было «Чудо на льду», а сейчас — «Чудо на пляже». Надеюсь, и о нем когда-то снимут кино.

Увы, та встреча забрала столько эмоций, что в полуфинале даже с отбывшими дисквалификации лидерами Россия в дополнительное время под проливным дождем и при ураганном ветре уступила Италии (7:8), после чего взяла бронзовые медали. До старта такой результат, наверное, многих устроил бы, но как же обидно потерпеть поражение, убрав с пути главного конкурента!

Возможно, сказалась определенная нехватка опыта, так как после пропуска ЧМ-2017 национальная команда совершила перезагрузку и в Парагвай поехали не только бравшие два золота ветераны, но и шесть человек, которые раньше не имели опыта выступлений на соревнованиях такого высокого уровня.

Сейчас на домашнем чемпионате задачи могут быть только максимальные, хотя пляжный футбол — слишком непредсказуемый вид спорта. Два года назад, например, мало кто мог предположить, что в группе Россия проиграет ОАЭ (1:4).

— В нашем виде спорта непобедимых команд не бывает. А тех, кто думает, что они такие, обычно ждет разочарование. Бразилию тоже можно проходить — мы доказали это на прошлом чемпионате мира, когда у соперника была длинная удачная серия, но Россия сумела ее прервать, — напомнил перед стартом московских соревнований в интервью сайту ФИФА капитан нашей сборной Антон Шкарин. 38-летний спартаковец как раз из того легендарного поколения двукратных победителей ЧМ, и сейчас он не скрывает, что домашний турнир вызывает у него особенные эмоции.

Бронзовый состав

В заявку национальной команды, которая из-за известных санкций ВАДА в отношении России выступит под названием «РФС — «Наши парни», включены 14 человек. Это вратари Максим Чужков («Кристалл»), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»); полевые игроки — Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Федоров (все — «Спартак»), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все — «Кристалл»).

Из бронзового состава-2019 нет только голкипера Баженова, но при этом из-за пандемии состав расширили: к привычным двенадцати футболистам разрешили добавить еще двоих игроков, один из которых — вратарь.

Наши соперники по группе А — США, Парагвай и Япония. Любопытный факт, потому что на ЧМ-2019 трио наших оппонентов тоже оказалось в одном квартете, а четвертой командой тогда оказалась Швейцария. Она-то и не пустила в плей-офф хозяев — парагвайцев. США уступили во всех трех своих матчах, а с «Синими самураями», которые в полуфинале только по пенальти уступили будущим чемпионам — португальцам, Россия в итоге сразилась за бронзу (5:4 в нашу пользу).

Япония, кстати, попала на наш ЧМ без отбора, так как из-за пандемии все соревнования в Азии отменили и представители Страны восходящего солнца лишились и турниров, и контрольных встреч. Но легенда японской пляжки — возглавивший сборную в прошлом году Озу Морейра — уверяет, что для подготовки создали все условия.

Как подчеркнул в свою очередь Лихачев после спарринга с Оманом (5:4), команде еще нужно добрать 25 процентов к стартовой игре с американцами.

— Мы отсмотрели два матча сборной США из отбора. Она оставила очень хорошее впечатление, — заметил Лихачев в интервью BSRussia. — Нам надо с полной концентрацией выйти против нее, там есть ряд очень хороших футболистов. Мы застали одну из тренировок американцев, и я заметил, что там ряд людей говорит на испанском. А это значит, что есть корни из футбольных стран. Так что технически США точно хорошо оснащены.

Без Украины, но с Белоруссией

Сейчас Россия занимает четвертое место в рейтинге сильнейших сборных планеты. Впереди только действующий чемпион мира Португалия, Бразилия и вице-чемпион-2019 Италия. Пятерку лучших замыкает Испания.

— По моему мнению, бразильцы — фавориты любого турнира, в котором принимают участие, — сказал Лихачев о претендентах на титул в интервью RT. — Их уровень несоизмеримо выше, чем у представителей любой другой национальной команды. Но тем и хорош пляжный футбол, что здесь можно за счет головы и тактических ухищрений нейтрализовать сильные качества противника. Португальцы в последние годы достигали высоких результатов на многих международных соревнованиях и имеют огромный опыт. У Испании же на данный момент идеальное соотношение молодых и опытных игроков, большая группа очень ярких спортсменов. Мне кажется, эта сборная сейчас в самом соку.

Возможно, на многое могла бы претендовать Украина, однако команде запретили поездку в Россию, и счастливый билет перешел к Швейцарии. Зато второй раз подряд в финальный раунд пробилась Белоруссия, с которой у нашей страны в пляжном футболе настоящая интеграция в плане постоянного обмена футболистами. Два года назад белорусы и россияне оказались в одной группе, дальше прошел фаворит, но сейчас соседи стали сильнее: в отборе на ЧМ победили испанцев, а в споре за третье место лишь один мяч уступили Португалии (5:6).

Достижения последних лет — плоды работы на посту главного тренера бывшего защитника сборной Испании Николаса Альварадо.

— Задача одна — выход из группы. Думаю, нам это по силам, — заявил он в интервью «Прессбол». — Хотя соперники очень сильны. Особенно выделю Бразилию. Нас ждет много нервов, эмоций. Первый раз, когда участвовали в таком турнире, у нас в составе было очень много опытных ребят. Сейчас Белоруссия — одна из самых молодых команд. Думаю, это скажется положительно. Уверен, что мои игроки будут умирать на поле.

В общем, у всех цели и задачи. Пляжная версия футбола тем и интересна, что берет не только зрелищностью, но и непредсказуемостью. Хотя можно с уверенностью утверждать: при своих болельщиках Россия станет сражаться за медали.

Это точно наша игра.

Расписание матчей:



Группа А: Россия, США, Парагвай, Япония

19 августа, четверг

16.30* Парагвай — Япония

*Здесь и далее — время московское.

20.30 Россия — США

21 августа, суббота

16.30 Япония — США

20.30 Россия — Парагвай

23 августа, понедельник

16.30 США — Парагвай

20.30 Япония — Россия



Группа В: Мозамбик, Испания, ОАЭ, Таити

19 августа, четверг

15.00 ОАЭ — Таити

19.00 Мозамбик — Испания

21 августа, суббота

15.00 Таити — Испания

19.00 Мозамбик — ОАЭ

23 августа, понедельник

15.00 Испания — ОАЭ

19.00 Таити — Мозамбик



Группа С: Белоруссия, Сальвадор, Швейцария, Бразилия

20 августа, четверг

15.00 Швейцария — Бразилия

19.00 Белоруссия — Сальвадор

22 августа, суббота

15.00 Бразилия — Сальвадор

19.00 Белоруссия — Швейцария

24 августа, понедельник

15.00 Сальвадор — Швейцария

19.00 Бразилия — Белоруссия



Группа D: Португалия, Оман, Сенегал, Уругвай

20 августа, четверг

16.30 Сенегал — Уругвай

20.30 Португалия — Оман

22 августа, суббота

16.30 Уругвай — Оман

20.30 Португалия — Сенегал

24 августа, понедельник

16.30 Оман — Сенегал

20.30 Уругвай — Португалия

Выдержка из регламента ЧМ-2021:



Из каждой группы в четвертьфинал выходят две лучшие команды.

Каждая команда получает три очка за победу, два очка за победу в дополнительное время, одно очко за победу в серии пенальти и ни одного — за поражение.

Если две или более команд заканчивают групповой этап с одинаковым количеством очков, их итоговые места определяются по следующим критериям:

1. Наибольшее количество очков, набранных в матчах между этими командами;

2. Наилучшая разница мячей в результате группового этапа между этими командами;

3. Наибольшее количество забитых мячей во всех матчах между этими командами;

4. Наилучшая разница мячей во всех матчах группы;

5. Наибольшее количество забитых мячей во всех матчах группы;

6. По результатам жеребьевки оргкомитета ФИФА.