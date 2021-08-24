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Защитник сборной России Папоротный хочет выиграть ЧМ по пляжному футболу при российских болельщиках

11:50
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Защитник сборной России по пляжному футболу Артур Папоротный в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступления национальной команды на групповом этапе на домашнем чемпионате мира-2021.

«Эмоции уже утихли. Не стоит им предаваться, мы много раз это проходили. Скажем так, опытные бойцы. Надо отдохнуть. Команда сильно устала. Надо эмоционально и физически приходить в себя и готовиться к матчу с Испанией. Впереди у нас восстановительные процедуры и, возможно, легкая тренировка. И дальше все по плану. команда на матч с Испанией будет выходить только за победой, как против Японии. Этот настрой очень чувствовался. Если так будет в каждом матче, то у нас все получится.

Россия всегда в тройке лидеров в пляжном футболе. При своих болельщиках хочется выиграть чемпионат мира. Это будет невероятно. Сейчас шаг за шагом, потихоньку идем к этой цели. Главное — не расслабляться, а там посмотрим", — сказал Папоротный «СЭ».

26 августа в 1/4 финала сборная России сыграет против команды Испании. Начало матча — 20:30 по московскому времени.

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Артем Бухаев все материалы автора

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