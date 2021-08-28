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Юрий Крашенинников: «Эмоции надо оставить на завтра, порадовались и хватит»

19:54
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Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников поделился эмоции после выхода в финал чемпионата мира.

Команда России в серии пенальти победила сборную Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

— Сегодня сделали большое дело, но завтра финал. Эмоции надо оставить на завтра, порадовались и хватит. Будем готовиться к финалу.

— Была ли уверенность в решающем пенальти?

— Был момент, когда Михаил Викторович (Лихачев), хотя за свою карьеру я промахнулся всего раз, когда бил пенальти. Сейчас попал в пятерку, но я не волновался. Ну, неплохо ударил, один из сильнейших.

— По игре была ли сильная разница между вами и Швейцарией, или были постоянные качели?

— Второй вариант. Вы видите, как здорово у них играет вратарь, очень сложно было ему противодействовать. Когда играет на нижней линии, он один из самых сильных игроков не только технически, но и по скорости. Может на рывке легко убежать в свободную зону. У них очень сильная команда. Видели все эфиры и то, как обыграли бразильцев. Сегодня на поле было два равных соперника.

(Антон Иванов)

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