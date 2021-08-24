ВКонтакте стала национальным спонсором ЧМ-2021 по пляжному футболу
12:47
Социальная сеть Вконтакте стала национальным спонсором Чемпионата мира по пляжному футболу в России. FIFA присвоила ей этот статус.
Пользователи смогут почитать новости турнира в специальном разделе ленты «Футбол», купить билеты или узнать расписание матчей.
Турнир проходит в России впервые за 26 лет. Игры состоятся в Москве с 19 по 29 августа.
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