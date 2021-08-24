Пляжный футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблица Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Пляжный футбол   //    ЧМ по пляжному футболу

ВКонтакте стала национальным спонсором ЧМ-2021 по пляжному футболу

12:47

Социальная сеть Вконтакте стала национальным спонсором Чемпионата мира по пляжному футболу в России. FIFA присвоила ей этот статус.

Пользователи смогут почитать новости турнира в специальном разделе ленты «Футбол», купить билеты или узнать расписание матчей.

Турнир проходит в России впервые за 26 лет. Игры состоятся в Москве с 19 по 29 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Спартак» согласовал контракт с бельгийским защитником Кауфризом
Топ-клубы не хотят связываться с Роналду. Это закат карьеры Криштиану?
Австралийский пловец Рикард не будет лишен медали Олимпиады в Лондоне после обвинений в приеме допинга
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд