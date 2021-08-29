В Госдуме ожидают, что сборная России станет чемпионом мира по пляжному футболу

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями перед финальным матчем чемпионата мира по пляжному футболу Россия — Япония.

«При таком судейством, как было вчера, для наших финал будет испытанием, — сказал Милонов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Полуфинальный матч — это шедевр в исполнении наших ребят. В самый последний момент пришли в себя и смогли добиться путевки в финал. Очень надеюсь, что вчерашний матч укрепит нашу сборную. Мы должны выигрывать финал, что там эта Япония в пляжному футболе? У нас пляжи хорошие, значит, мы должны становиться чемпионами. Наша сборная будет играть финал в Лужниках, при своих болельщиках. Конечно, это добавит им сил и мотивации. Считаю нашу сборную фаворитом в финальном матче».

В полуфинале ЧМ сборная России обыграла Швейцарию (5:5, пенальти 5:4). Финал Россия — Япония начнется в 19:30 по московскому времени.