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Тренер сборной России по пляжному футболу оценил уровень соперников на ЧМ в Москве

23:19
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев после матча 2-го тура группы А чемпионата мира-2021 с Парагваем (5:4 — по пен.) оценил уровень соперников на турнире.

«Три очка из шести это нормально. Посмотрите как чемпионат мира развивается, сколько неожиданных результатов и для болельщиков, и для меня. Говорю ребятам: «Никто ничего просто так не отдаст». Все смотрели на Мозамбик и говорили, что это за команда? А они сегодня себя показали. Таити сегодня остались всемером и какой фантастический футбол показали. Я думаю, что в каждом матче мы должны ожидать чего-то такого. Тем не менее, мы, несмотря на все это, одержали две победы», — цитирует тренера BSRussia.

Дополнительная информация:

https://bsrussia.com/ru/news/lihachev-nasha-pobeda-v-osnovnoe-vremya-byla-by-zakonomerna--17066

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Иван Шитик все материалы автора

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