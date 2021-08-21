Тренер сборной России по пляжному футболу оценил уровень соперников на ЧМ в Москве
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев после матча 2-го тура группы А чемпионата мира-2021 с Парагваем (5:4 — по пен.) оценил уровень соперников на турнире.
«Три очка из шести это нормально. Посмотрите как чемпионат мира развивается, сколько неожиданных результатов и для болельщиков, и для меня. Говорю ребятам: «Никто ничего просто так не отдаст». Все смотрели на Мозамбик и говорили, что это за команда? А они сегодня себя показали. Таити сегодня остались всемером и какой фантастический футбол показали. Я думаю, что в каждом матче мы должны ожидать чего-то такого. Тем не менее, мы, несмотря на все это, одержали две победы», — цитирует тренера BSRussia.
Дополнительная информация:
https://bsrussia.com/ru/news/lihachev-nasha-pobeda-v-osnovnoe-vremya-byla-by-zakonomerna--17066
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю