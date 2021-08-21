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Тренер сборной России по пляжному футболу Лихачев высказался о судействе на ЧМ-2021

23:05
Михаил Лихачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Лихачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев после матча 2-го тура группы А чемпионата мира-2021 с Парагваем (5:4 — по пен.) подвел итоги встречи и прокомментировал «СЭ» судейство на турнире.

— У некоторых игроков возникли вопросы по судейству, возникли ли они у вас?

— Однозначно да. Мы видели 2 стопроцентных пенальти, которые мы не получили. Потом пенальти, поставленный в наши ворота, вызывает большие сомнения. Мне даже нечего сказать, когда такая работа арбитров на чемпионате мира. Просто без слов.

— Есть ли у вас претензии к игрокам по реализации моментов?

— Да, безусловно есть. Мы сегодня очень много создали благодаря тому, что ребята в целом выполнили тот тактический рисунок, который мы им предложили. Конечно, мы играли по качеству игры сегодня очень прилично. Считаю, что в принципе мы могли бы рассчитывать на победу в два-три мяча, но, к сожалению, не забили — это надо было умудриться.

— Нужно выйти с первого-второго места. Тренерский штаб уже смотрит на соперников той группы, на которую мы можем выйти?

— Пока мы заняты всеми вопросами по выходу из группы. Смотрим на Японию, но прежде всего мы идем от игры к игре, каждого соперника разбираем, — сказал Лихачев «СЭ».

В следующем туре российская команда сыграет со сборной Японии 23 августа, начало — в 20.30 (мск).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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