Стали известны обладатели индивидуальных наград ЧМ-2021 по пляжному футболу
21:36
В воскресенье, 29 августа в России завершился чемпионат мира по пляжному футболу. Сборная России, обыграв в финале Японию, завоевала третий в истории титул чемпионов мира. Сборная Швейцарии победила Сенегал и стала обладателем бронзовых наград.
По итогам чемпионата мира также были вручены индивидуальные награды, сообщает BSRussia.com.
Призы лучшим бомбардира получили: швейцарец Гленн Ходель (золото), швейцарец Деян Станкович (серебро), японец Такуйя Акагума (бронза).
Лучшим вратарем турнира был признан швейцарец Элиотт Монод.
«Золотой мяч» получил швейцарец Ноэль Отт, «Серебряный мяч» достался россиянину Артуру Папоротному, «Бронзового мяча» удостоился сенегалец Раоуль Менди.
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