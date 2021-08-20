Швейцария по пенальти обыграла Бразилию на чемпионате мира по пляжному футболу
22:13
В матче группового турнира чемпионат мира по пляжному футболу сборная Швейцарии победила команду Бразилии.
Основное и дополнительное время завершились вничью — 5:5. В серии пенальти точнее были швейцарцы — 4:3.
Швейцарские футболисты с одним очком лидируют в группе С. У Бразилии ноль очков и третье место.
Чемпионат мира проходит в Москве с 19 по 21 августа.
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Группа C
Швейцария — Бразилия — 5:5 д.в. Пенальти — 4:3.
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