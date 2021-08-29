Сборная России выигрывает у Японии после второго тайма финала ЧМ по пляжному футболу

Сборная России выигрывает у команды Японии со счетом 4:2 после второго тайма финала чемпионата мира по пляжному футболу.

Во втором тайме японцы на самом старте сравняли счет, но голы Юрия Крашенинникова, Андрея Новикова и Артура Папоротного позволили россиянам уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

Россия — Япония. Онлайн финального матча чемпионата мира