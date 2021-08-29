Сборная России выигрывает у Японии после второго тайма финала ЧМ по пляжному футболу
20:17
Сборная России выигрывает у команды Японии со счетом 4:2 после второго тайма финала чемпионата мира по пляжному футболу.
Во втором тайме японцы на самом старте сравняли счет, но голы Юрия Крашенинникова, Андрея Новикова и Артура Папоротного позволили россиянам уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.
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