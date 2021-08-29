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Сборная России в третий раз выиграла чемпионат мира по пляжному футболу

20:42
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Сборная России по пляжному футболу одержала победу на домашнем чемпионата мира, который проходил в Москве.

Финальный матч против команды Японии, прошедший в «Лужниках», завершился со счетом 5:2 в пользу россиян.

Ранее российские «пляжники» до этого дважды становились чемпионами мира — в 2011 и 2013 годах.

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Иван Шитик все материалы автора

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