Сборная России в третий раз выиграла чемпионат мира по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу одержала победу на домашнем чемпионата мира, который проходил в Москве.

Финальный матч против команды Японии, прошедший в «Лужниках», завершился со счетом 5:2 в пользу россиян.

Ранее российские «пляжники» до этого дважды становились чемпионами мира — в 2011 и 2013 годах.