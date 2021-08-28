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Сборная России по пляжному футболу выиграла первый тайм у Швейцарии в 1/2 финала ЧМ

18:20
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Сборная России по пляжному футболу выиграла первый тайм у команды Швейцарии в 1/2 финала чемпионата мира, который проходит в Москве.

Россияне ведут после первого тайма со счетом 2:1.

Напомним, что основное время матча в пляжном футболе состоит из трех таймов по 12 минут.

Прямую трансляцию матча Россия — Швейцария можно посмотреть в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Страна».

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Иван Шитик все материалы автора

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