Сборная России по пляжному футболу выиграла первый тайм у Швейцарии в 1/2 финала ЧМ

Сборная России по пляжному футболу выиграла первый тайм у команды Швейцарии в 1/2 финала чемпионата мира, который проходит в Москве.

Россияне ведут после первого тайма со счетом 2:1.

Напомним, что основное время матча в пляжном футболе состоит из трех таймов по 12 минут.

Прямую трансляцию матча Россия — Швейцария можно посмотреть в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Страна».