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Сборная России победила Японию и выиграла чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

20:39
Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира 2021 года. Россияне в финальном матче переиграли команду Японии со счетом 5:2.

Дубль оформил Юрий Крашенинников. По голу в свой актив записали Федор Земсков, Андрей Новиков и Артур Папоротный.

Сборная России в третий раз в своей истории выигрывает золотой мирового первенства. Ранее россияне побеждала на турнире в 2011 и 2013 годах, на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходило в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

Финал

Россия — Япония — 5:2

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Иван Шитик все материалы автора

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