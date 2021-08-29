Сборная России победила Японию и выиграла чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира 2021 года. Россияне в финальном матче переиграли команду Японии со счетом 5:2.
Дубль оформил Юрий Крашенинников. По голу в свой актив записали Федор Земсков, Андрей Новиков и Артур Папоротный.
Сборная России в третий раз в своей истории выигрывает золотой мирового первенства. Ранее россияне побеждала на турнире в 2011 и 2013 годах, на первенстве 2019 года россияне стали третьими.
Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.
Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходило в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно.
Пляжный футбол
Москва (Россия)
Чемпионат мира
Финал
Россия — Япония — 5:2
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